Marché de Noël du Poinçonnet Place du 1er Mai Le Poinçonnet, 10 décembre 2023, Le Poinçonnet.

Le Poinçonnet,Indre

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes dans le centre-bourg.. Familles

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

Place du 1er Mai

Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market organised by the Comité des Fêtes in the town centre.

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes en el centro de la ciudad.

Vom Festkomitee organisierter Weihnachtsmarkt im Zentrum des Ortes.

Mise à jour le 2023-11-24 par BERRY