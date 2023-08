23ème Rendez-vous international du Carnet de Voyage Place du 1er mai Clermont-Ferrand, 17 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

L’association Il Faut Aller Voir organise chaque année pendant 3 jours ce rendez-vous qui a pour vocation d’inciter à voyager autrement et d’une manière plus responsable, en prenant le temps et en allant à la rencontre des populations locales..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Place du 1er mai Polydôme et La Coopérative de Mai

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every year, Il Faut Aller Voir organizes a 3-day event designed to encourage people to travel differently and more responsibly, taking their time and meeting local people.

La asociación Il Faut Aller Voir organiza cada año este evento de 3 días, con el objetivo de animar a la gente a viajar de forma diferente y más responsable, tomándose su tiempo y conociendo a la gente local.

Der Verein Il Faut Aller Voir organisiert jedes Jahr drei Tage lang dieses Treffen, das dazu anregen soll, anders und verantwortungsbewusster zu reisen, indem man sich Zeit nimmt und die lokale Bevölkerung kennenlernt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Clermont Auvergne Tourisme