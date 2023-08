Villers Terre d’assos 2023 Place du 19 Mars 1962 Villers-Saint-Paul, 2 septembre 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Samedi 2 septembre, les associations villersoises vous donnent rendez-vous, de 10h à 17h, au Gymnase Gaston Le Pite pour une grande journée de rencontres, de démonstrations et de partage. Tout au long de la journée, retrouvez des démonstrations, une buvette, des jeux gonflables.Entrée libre, gratuit.

Place du 19 Mars 1962

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



On Saturday, September 2, from 10am to 5pm, Villers associations meet at the Gymnase Gaston Le Pite for a great day of meetings, demonstrations and sharing. Throughout the day, you’ll find demonstrations, a refreshment bar and inflatable games

El sábado 2 de septiembre, de 10.00 a 17.00 horas, las asociaciones de Villers se darán cita en el Gymnase Gaston Le Pite para pasar un gran día de encuentros, demostraciones y convivencia. Durante todo el día, habrá demostraciones, un puesto de refrescos y juegos hinchables

Am Samstag, den 2. September, laden die Vereine von Villersois Sie von 10 bis 17 Uhr in das Gymnase Gaston Le Pite ein, um einen großen Tag der Begegnungen, Vorführungen und des Austauschs zu verbringen. Den ganzen Tag über gibt es Vorführungen, einen Imbiss und aufblasbare Spiele.Eintritt frei, kostenlos

