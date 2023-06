Marché de Meursac Place du 19 mars 1962 (Face à l’ancienne école, près de la mairie) Meursac, 1 janvier 2023, Meursac.

Meursac,Charente-Maritime

Profitez du marché local sur la place de la ville !

Dans une ambiance conviviale, les marchands vous accueillent au coeur du village..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du 19 mars 1962 (Face à l’ancienne école, près de la mairie)

Meursac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the local market in the town square!

In a friendly atmosphere, the merchants welcome you in the heart of the village.

Disfrute del mercado local en la plaza de la ciudad

En un ambiente agradable, los comerciantes le dan la bienvenida al corazón del pueblo.

Genießen Sie den lokalen Markt auf dem Stadtplatz!

In einer freundlichen Atmosphäre empfangen Sie die Händler im Herzen des Dorfes.

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes de Gémozac