Inauguration de la borne relais vélo Place du 19-Mars-1962 devant le Franprix, 29 mars 2023, Fosses. Inauguration de la borne relais vélo Mercredi 29 mars, 13h00 Place du 19-Mars-1962 devant le Franprix Entrée libre Mercredi 29 mars 2023 rendez-vous à Fosses pour une après-midi autour des mobilités douces.

Inauguration de la borne de réparation de vélo à 14h.

À cette occasion, plusieurs associations proposeront différentes animations autour des mobilités douces durant l’après-midi.

Un circuit mobilité douce est proposé par l’association Wimoov : Possibilité de venir avec du matériel (vélo, roller, trottinette…)

Port du casque obligatoire

Essai de la trottinette électrique dès 12 ans

Les enfants doivent être accompagnés Place du 19-Mars-1962 devant le Franprix Place du 19-Mars-1962, Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

