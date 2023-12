Soupe Solidaire Place du 19-Mars-1962, devant la mairie Fosses Catégories d’Évènement: Fosses

Val-d'Oise Soupe Solidaire Place du 19-Mars-1962, devant la mairie Fosses, 7 décembre 2023 17:30, Fosses. Soupe Solidaire Jeudi 7 décembre, 18h30 Place du 19-Mars-1962, devant la mairie Gratuit, en plein air Le centre social Agora et ses bénévoles récoltent les dons de légumes frais, concoctent une bonne soupe le jour même et la distribuent ce jeudi 7 décembre devant la mairie. Vous pouvez venir avec votre bol ! Place du 19-Mars-1962, devant la mairie 1 place du 19-Mars-1962, 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueilagora@mairiefosses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 47 40 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

