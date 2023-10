Le Mammobus à Fosses Place du 19-Mars-1962, devant la mairie Fosses, 7 octobre 2023, Fosses.

Le Mammobus à Fosses Samedi 7 octobre, 09h00

Le Mammobus s’arrête à Fosses le samedi 7 octobre 2023, jour de la Rando Rose.Le Mammobus donne accès au dépistage du cancer du sein à toutes les femmes. Le dispositif est gratuit

Au programme : ateliers de prévention « Palp’Action » ouverts à tous et mammographies gratuites pour les femmes de 40 ans et plus.

Ce dispositif est porté par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, avec le soutien de la société Keolis Roissy Pays de France Ouest.

Place du 19-Mars-1962, devant la mairie 1 place du 19-Mars-1962, 95470 Fosses

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

