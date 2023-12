Réveillon Du Nouvel An Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, 31 décembre 2023 20:30, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Réveillon du nouvel an organisé par le C-G Pétanque Goubétoise.

Au programme : Buvette, restauration (traiteur), sono laser et son

Réservation au : 06 11 24 18 13.

2023-12-31 20:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Place du 19 Mars 1962 Salle des Fêtes

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve party organized by C-G Pétanque Goubétoise.

On the program: refreshments, catering, laser and sound system

Reservations: 06 11 24 18 13

Fiesta de Nochevieja organizada por C-G Pétanque Goubétoise.

En el programa: refrescos, catering, sistema de sonido láser y sonido

Reservas: 06 11 24 18 13

Neujahrsempfang, organisiert vom C-G Pétanque Goubétoise.

Auf dem Programm stehen: Getränke, Essen (Traiteur), Laser-Soundanlage und Ton

Reservierung unter: 06 11 24 18 13

Mise à jour le 2023-12-06 par Valence Romans Tourisme