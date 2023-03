COMMÉMORATION PLACE DU 19 MARS 1962 Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

COMMÉMORATION PLACE DU 19 MARS 1962, 19 mars 2023, Auterive. COMMÉMORATION Dimanche 19 mars, 11h00 PLACE DU 19 MARS 1962 Le rassemblement aura lieu à 11h00, place du 19 mars 1962, marqué par une minute de silence, s’ensuivra un dépôt de gerbe de fleurs au monument aux morts, place du Maréchal Leclerc, où l’hommage aux disparus sera rendu.

