Marché hebdomadaire Place du 19 mai, 1 janvier 2023, Champs-sur-Tarentaine-Marchal.

Marché hebdomadaire en matinée, toute l’année : ventes de produits locaux et divers selon les saisons..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place du 19 mai

Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly morning market, all year round: sales of local and various products according to the seasons.

Mercado matutino semanal, todo el año: venta de productos locales y variados según la temporada.

Wochenmarkt am Vormittag, das ganze Jahr über: Verkauf von lokalen und verschiedenen Produkten je nach Jahreszeit.

Mise à jour le 2023-02-17 par Office de Tourisme de Sumène Artense