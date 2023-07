Balade commentée « Les rues se racontent » Place du 19 août à Clamecy Clamecy Catégories d’Évènement: Clamecy

Nièvre Balade commentée « Les rues se racontent » Place du 19 août à Clamecy Clamecy, 17 septembre 2023, Clamecy. Balade commentée « Les rues se racontent » Dimanche 17 septembre, 15h00 Place du 19 août à Clamecy Voici une manière bien originale de présenter l’histoire d’une ville : à travers le nom de ses rues. Derrière ces noms se cache une histoire souvent liée à des événements précis, des lieux disparus ou des hommes illustres qui ont laissé une empreinte immuable.

N'est-il pas bon parfois de réviser ses classiques ? Surtout lorsque la visite, proposée par la Société scientifique et artistique de Clamecy, fourmille d'anecdotes.

