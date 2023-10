Cet évènement est passé Festival du Film Indépendant Cinémonde place du 18 juin cinos Berck Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais Festival du Film Indépendant Cinémonde place du 18 juin cinos Berck, 11 octobre 2023, Berck. Berck,Pas-de-Calais .

2023-10-11 fin : 2023-10-15 . .

place du 18 juin

cinos

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-10-10 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu place du 18 juin cinos Adresse place du 18 juin cinos Ville Berck Departement Pas-de-Calais Lieu Ville place du 18 juin cinos Berck latitude longitude 50.409266;1.567441

place du 18 juin cinos Berck Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/