LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT Place du 18 Juin La Palme, 17 mars 2024, La Palme.

La Palme Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:30:00

fin : 2024-03-17

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… C’est la vie de la serpillère. Et après tout, chacun à sa place et les moutons seront bien gardés…

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend, dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.

Marc Lacourt bricole des histoires à vue et transforme le plus trivial des objets en œuvre d’art. Entre danse et théâtre d’objet, ce spectacle, aussi burlesque que du Keaton, aussi poétique que du Tati, invite à regarder le quotidien autrement..

Place du 18 Juin

La Palme 11480 Aude Occitanie



