Conférence gesticulée « La ménopause, c’est pas la mort… C’est encore l’amour ! » Place du 18 juin 40 Lion-sur-Mer, 27 octobre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Entre féminité et féminisme, entre intimité et politique, les « Sacrées Vieilles » se racontent et dressent un plaidoyer inédit pour la cause des femmes, à travers la grande Histoire et les petites histoires..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 22:00:00

Place du 18 juin 40 Salle Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Between femininity and feminism, between intimacy and politics, the « Sacrées Vieilles » tell their stories and make an unprecedented plea for the cause of women, through history and short stories.

Entre feminidad y feminismo, entre intimidad y política, las « Sacrées Vieilles » cuentan sus historias y hacen un alegato sin precedentes en favor de la causa de las mujeres, a través de la historia y los relatos breves.

Zwischen Weiblichkeit und Feminismus, zwischen Intimität und Politik erzählen die « Sacrées Vieilles » ihre Geschichte und entwerfen ein beispielloses Plädoyer für die Sache der Frauen, durch die große Geschichte und die kleinen Geschichten.

