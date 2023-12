Les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente Marie Noelle Cherqui Place du 18 Juin 1940 Lion-sur-Mer, 22 décembre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 10:30:00

fin : 2023-12-28 18:00:00

Les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais- présente Marie Noelle Cherqui. Lors de cette exposition vous pourrez observer des œuvres de peinture, acrylique et collage..

Place du 18 Juin 1940 Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer