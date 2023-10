Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier, du disque vinyle Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer, 21 octobre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Le lieu incontournable pour dénicher l’ouvrage, la collection de livre rare, la BD introuvable, l’affiche ou le vinyle que vous recherchez..

Samedi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Place du 18 juin 1940 Salle Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



The place to find the book, the rare book collection, the unobtainable comic book, the poster or the vinyl you are looking for.

El lugar donde encontrar el libro, la colección de libros raros, el cómic inalcanzable, el póster o el vinilo que busca.

Der Ort, an dem Sie das Buch, die seltene Buchsammlung, den unauffindbaren Comic, das Poster oder die Vinylplatte finden können, die Sie suchen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité