INAUGURATION DE LA CRÈCHE DE NOËL Place du 14 Juillet Vias, 22 décembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Inauguration de la Crèche Traditionnelle sous les Halles couvertes Place du 14 Juillet. A 18h30

Place du 14 Juillet

Vias 34450 Hérault Occitanie



Inauguration of the Traditional Crib under the Halles couvertes Place du 14 Juillet. At 6:30pm

Inauguración del Belén Tradicional bajo las Halles couvertes de la Place du 14 Juillet. A las 18.30 h

Einweihung der traditionellen Krippe unter den überdachten Markthallen Place du 14 Juillet. Um 18.30 Uhr

