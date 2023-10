FETE DES VENDANGES Place du 14 Juillet Vias, 6 octobre 2023, Vias.

Vias,Hérault

A l’initiative de la Mairie, Vias renouera avec une ancienne et joyeuse tradition: » La Fête des Vendanges ». le Vendredi 6 octobre 2023.

Cette journée est réservée à des festivités diverses et variées qui rendent hommage au riche patrimoine viticole de notre cité et au terroir viassois.

Au programme : dégustations de vin, restauration, animations, et même un bal pour clôturer la soirée !.

Place du 14 Juillet

Vias 34450 Hérault Occitanie



On the initiative of the town council, Vias will be reviving an ancient and joyous tradition: « La Fête des Vendanges » (The Grape Harvest Festival) on Friday October 6, 2023.

This day is reserved for a variety of festivities that pay tribute to our town’s rich wine-growing heritage and the Vias terroir.

On the program: wine tastings, food and drink, entertainment, and even a ball to close the evening!

Por iniciativa del Ayuntamiento, Vias recuperará una antigua y alegre tradición: « La Fête des Vendanges » (La Fiesta de la Vendimia) el viernes 6 de octubre de 2023.

Este día está reservado a diversas festividades que rinden homenaje al rico patrimonio vitícola de nuestra ciudad y al terruño de Vias.

En el programa: degustación de vinos, comida y bebida, animaciones e incluso un baile como colofón de la velada

Auf Initiative der Stadtverwaltung wird Vias am Freitag, dem 6. Oktober 2023, an eine alte und fröhliche Tradition anknüpfen: das « Fête des Vendanges » (Weinlesefest).

Dieser Tag ist für verschiedene Festlichkeiten reserviert, die das reiche Weinbauerbe unserer Stadt und die Gegend von Vias würdigen.

Auf dem Programm stehen Weinproben, Essen, Unterhaltung und sogar ein Ball zum Abschluss des Abends!

