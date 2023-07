SOIRÉES DANSANTES À VIAS JUILLET ET AOÛT Place du 14 Juillet Vias, 1 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Tous les lundi et vendredis soirs en juillet et août : bal musette, disco, popo rock….

2023-07-01 21:00:00 fin : 2023-08-31 00:00:00. .

Place du 14 Juillet

Vias 34450 Hérault Occitanie



Every Monday and Friday evening in July and August: bal musette, disco, pop rock…

Todos los lunes y viernes por la noche en julio y agosto: bal musette, disco, pop rock…

Jeden Montag- und Freitagabend im Juli und August: Musette-Ball, Disco, Popo-Rock…

Mise à jour le 2023-06-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE