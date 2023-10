Thés dansants Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux, 26 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Le plaisir de danser, seul, à deux ou à plusieurs. L’occasion de faire des rencontres. De partager, de rire et d’avoir envie…de revenir..

2023-09-26 14:30:00 fin : 2023-09-26 18:00:00. EUR.

Place du 14 Juillet Salle Fontaine – Espace de la Gare

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The pleasure of dancing, alone, in pairs or in groups. The opportunity to meet new people. To share, to laugh and to want to come back again.

El placer de bailar, solo, en pareja o en grupo. La oportunidad de conocer gente nueva. Compartir, reír y querer volver.

Die Freude am Tanzen, allein, zu zweit oder zu mehreren. Die Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Sich auszutauschen, zu lachen und Lust zu bekommen, wiederzukommen.

Mise à jour le 2023-07-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence