L’escape room se déroule dans la vinothèque à l’étage du bâtiment de la mairie.

Marcel Pignon viticulteur sur la commune de Pujols a été désigné pour représenter les vins de la région au prochain concours des vins de Bordeaux. Soucieux de garder son cru à l’abri des voleurs, il décide d’enfermer la bouteille dans un coffre. La veille du concours le vigneron a disparu et a laissé un mystérieux jeu de piste. Vous devrez découvrir quel est le secret du vigneron : 1 seul gagnant par jour..

The escape room takes place in the wine library on the first floor of the town hall building.

Marcel Pignon, winegrower in Pujols, has been chosen to represent the region’s wines at the next Bordeaux wine competition. Anxious to keep his wine safe from thieves, he decided to lock the bottle in a safe. The day before the competition, the winemaker disappeared and left a mysterious treasure hunt. You will have to discover the secret of the winemaker: only 1 winner per day.

La sala de escape tiene lugar en la vinoteca de la primera planta del edificio del ayuntamiento.

Marcel Pignon, viticultor de Pujols, ha sido elegido para representar a los vinos de la región en el próximo concurso de vinos de Burdeos. Ansioso por mantener su vino a salvo de los ladrones, decidió encerrar la botella en una caja fuerte. La víspera del concurso, el enólogo desapareció y dejó una misteriosa búsqueda del tesoro. Tendrá que descubrir cuál es el secreto del bodeguero: sólo hay un ganador al día.

Der Escape Room findet in der Vinothek im Obergeschoss des Rathausgebäudes statt.

Marcel Pignon, ein Winzer in der Gemeinde Pujols, wurde dazu bestimmt, die Weine der Region beim nächsten Wettbewerb der Bordeaux-Weine zu vertreten. Da er seinen Wein vor Dieben schützen wollte, beschloss er, die Flasche in einem Tresor einzuschließen. Am Abend vor dem Wettbewerb ist der Winzer verschwunden und hat eine mysteriöse Schnitzeljagd hinterlassen. Sie müssen herausfinden, was das Geheimnis des Winzers ist: Nur ein Gewinner pro Tag.

