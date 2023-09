Théâtre : Le Gai Mariage Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre, 26 novembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

La troupe de théâtre « les Baladins de Mehun » a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 10 EUR.

Place du 14 Juillet

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



The « Baladins de Mehun » theater company is pleased to present its new play

La compañía de teatro « Les Baladins de Mehun » se complace en presentar su nueva obra

Die Theatergruppe « les Baladins de Mehun » freut sich, Ihnen ihr neues Stück vorzustellen

Mise à jour le 2023-09-20 par BIT MEHUN SUR YEVRE