Conte musical : Les aventures du loup et de son amie Julie Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre, 8 juin 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Conte musical avec la participation des professeurs du Pôle d’Enseignement Artistique.

Mardi 2023-06-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-08 . EUR.

Place du 14 Juillet

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Musical tale with the participation of the teachers of the Pôle d’Enseignement Artistique

Cuento musical con la participación de los profesores del Pôle d’Enseignement Artistique

Musikalisches Märchen unter Mitwirkung der Lehrer des Pôle d’Enseignement Artistique

