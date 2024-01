Cet évènement est passé CECILIA COLS CHANTE NOËL, DISNEY, LES PRINCESSES Place du 14 Juillet . Fête foraine Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault CECILIA COLS CHANTE NOËL, DISNEY, LES PRINCESSES Place du 14 Juillet . Fête foraine Béziers, 29 décembre 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:00:00

fin : 2023-12-29 Chants de Noël, Disney, Les Princesses animeront la fête foraine. Entrée libre.

Chants de Noël, Disney, Les Princesses animeront la fête foraine. Entrée libre

Chants de Noël, Disney….qui animeront la fête foraine. Entrée libre. .

Place du 14 Juillet . Fête foraine

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu Place du 14 Juillet . Fête foraine Adresse Place du 14 Juillet . Fête foraine Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville Place du 14 Juillet . Fête foraine Béziers Latitude 43.34746 Longitude 3.22245 latitude longitude 43.34746;3.22245

Place du 14 Juillet . Fête foraine Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/