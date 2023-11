Marché primé aux truffes Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde, 6 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Les truffes ont également droit à leur foire primée. Elle se tient chaque année le 1er samedi de janvier. Cette foire primée est très intéressante. Elle est associée à la foire des Rois.

Acheter vos truffes en toute sérénité sur le marché, vos foies gras chez l’un des producteurs présent sur le marché et confiez tout cela à des mains bénévoles qui vont mettre en boîte vos plus beaux foies.. truffés !

Le 6 janvier 2024..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . .

Place du 14 juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Truffles also have their own award-winning fair. It’s held every year on the 1st Saturday in January. This award-winning fair is very interesting. It is associated with the Foire des Rois.

Buy your truffles on the market, your foies gras from one of the producers present on the market and entrust it all to volunteer hands who will box your most beautiful foies… truffled!

January 6, 2024.

Las trufas también tienen su propia feria galardonada. Se celebra cada año el primer sábado de enero. Esta feria galardonada es muy interesante. Está asociada a la Foire des Rois.

Compre sus trufas en el mercado, sus foies gras a uno de los productores presentes en el mercado, y déjelo todo en manos de los voluntarios que empaquetarán sus mejores foies… ¡con trufas!

El 6 de enero de 2024.

Auch Trüffel haben ein Anrecht auf ihre preisgekrönte Messe. Sie findet jedes Jahr am ersten Samstag im Januar statt. Diese prämierte Messe ist sehr interessant. Sie ist mit der Messe der Könige verbunden.

Kaufen Sie Ihre Trüffel in aller Ruhe auf dem Markt, Ihre Gänseleber bei einem der Produzenten, die auf dem Markt vertreten sind, und vertrauen Sie all dies ehrenamtlichen Händen an, die Ihre schönsten… getrüffelten Lebern in Dosen verpacken werden!

6. Januar 2024.

Mise à jour le 2023-11-09 par Brive Tourisme