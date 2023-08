Journées de la culture et du patrimoine: Visite libre du Chateau d’eau Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Journées de la culture et du patrimoine: Visite libre du Chateau d’eau Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Visite libre du Château d’eau. Renseignements: 05 55 24 08 80.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Place du 14 Juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Free visit of the water tower. Information: 05 55 24 08 80 Visita gratuita de la torre de agua. Información: 05 55 24 08 80 Freie Besichtigung des Wasserturms. Informationen: 05 55 24 08 80 Mise à jour le 2023-08-22 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Place du 14 Juillet Adresse Place du 14 Juillet Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.16181;1.53359

