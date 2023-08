Journées de la culture et du patrimoine: Visites guidées du centre historique Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visites guidées du centre historique. Samedi 16 septembre à 10h, 14h et 16h. Dimanche 17 septembre à 14h. Tarif: 2 euros. Renseignements: 05 55 24 08 80..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Place du 14 Juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the historic center. Saturday, September 16 at 10am, 2pm and 4pm. Sunday, September 17 at 2pm. Price: 2 euros. Information: 05 55 24 08 80.

Visitas guiadas al centro histórico. Sábado 16 de septiembre, a las 10.00, 14.00 y 16.00 horas. Domingo 17 de septiembre a las 14.00 h. Precio: 2 euros. Información: 05 55 24 08 80.

Geführte Besichtigungen des historischen Zentrums. Samstag, 16. September um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Sonntag, den 17. September um 14 Uhr. Preis: 2 Euro. Informationen: 05 55 24 08 80.

Mise à jour le 2023-08-22 par Brive Tourisme