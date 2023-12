Marché de Brive Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde, 24 août 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-24 05:00:00

fin : 2023-08-24 13:00:00

Brive 100 % Terroir ! Au marché gaillard, retrouvez toutes les spécialités gastronomiques du terroir. Bons vivants et fins gastronomes, à vos paniers !

C’est ici que vous retrouverez les produits naturels de base qui ont contribué à la renommée de la gastronomie gaillarde, pleine de saveurs et de produits du terroir..

Place du 14 juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



