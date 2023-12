MÉTAMORPHOSE – LE FESTIVAL DU FANTASTIQUE Place du 14 Juillet Béziers, 4 octobre 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-05

L’IUT de Béziers vous présente pour la 6ème édition de son Festival du Fantastique : Métamorphose… Au programme : expositions, rencontres littéraires et bien plus encore ! Cette 6ème édition sera présidée par Christian Quesnel.

Ce festival compte plusieurs concours (courts-métrages, nouvelles et illustrations..) Les concours sont ouverts jusqu’au 31 mars 2024 pour toute personne de 16 ans et +..

L’IUT de Béziers vous présente pour la 6ème édition de son Festival du Fantastique : Métamorphose… Durant toute cette période, vous pourrez découvrir des oeuvres lors d’expositions avec les artistes, assister à des projections, des spectacles et concerts. Cette 6ème édition sera présidée par Christian Quesnel.

Ce festival compte plusieurs concours (courts-métrages, nouvelles et illustrations …). Une remise des prix aura lieu à la fin.

Les concours sont ouverts jusqu’au 31 mars 2024 pour toute personne de 16 ans et plus.

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



