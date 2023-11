FÊTE FORAINE DE NOËL Place du 14 juillet Béziers, 8 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez la fête foraine de Noël avec de nombreuses attractions pour les petits et les grands..

2023-12-08 12:00:00 fin : 2024-01-07 20:00:00. .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Find the Christmas fair with many attractions for young and old.

La feria de Navidad con muchas atracciones para grandes y pequeños.

Finden Sie den Weihnachtsmarkt mit vielen Attraktionen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE