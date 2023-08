HISTOIRE(S) DE THÉÂTRE? Place du 14 Juillet Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Nos deux historiens de l’art dramatique, cabotins passionnés, incarneront les paroles passionnées de grands penseurs du théâtre, tels que Saint Augustin, Aristote, Brecht ou Diderot…Ils s’essaieront avec fantaisie, en joignant la pratique à la théorie, aux méthodes de jeu édictées par ces grands maîtres du théâtre. Réservation obligatoire..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Our two historians of the dramatic arts, passionate playwrights, will embody the impassioned words of great theatrical thinkers such as Saint Augustine, Aristotle, Brecht or Diderot… They will try their hand at the acting methods laid down by these great masters of the theater, combining practice with theory. Reservations essential.

Nuestros dos historiadores del teatro, dramaturgos apasionados, encarnarán las palabras apasionadas de grandes pensadores teatrales como San Agustín, Aristóteles, Brecht y Diderot… Pondrán a prueba los métodos de actuación establecidos por estos grandes maestros del teatro, combinando la teoría con la práctica. Reserva obligatoria.

Unsere beiden Theaterhistoriker, leidenschaftliche Kabarettisten, verkörpern die leidenschaftlichen Worte großer Theaterdenker wie Augustinus, Aristoteles, Brecht oder Diderot… Sie versuchen sich mit Phantasie, indem sie die Praxis mit der Theorie verbinden, an den Spielmethoden, die von diesen großen Meistern des Theaters verordnet wurden. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE