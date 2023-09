CONFÉRENCE – L’ITALIE DE JEAN ANTOINE INJALBERT : VOYAGE DANS LES CARNETS DE L’ARTISTE Place du 14 Juillet Béziers, 21 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Récemment redécouverts, les carnets du sculpteur biterrois apportent un éclairage plus intime sur le parcours de l’artiste. Nous nous pencherons sur ces sources inédites et le goût pour l’Italie qu’entretient Injalbert tout au long de sa vie, par ses lectures et ses voyages. Réservation par téléphone.

2023-11-21 18:00:00 fin : 2023-11-21 . .

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The recently rediscovered notebooks of the sculptor from Berne shed a more intimate light on the artist’s career. We’ll take a closer look at these unpublished sources and at Injalbert’s lifelong taste for Italy, through his reading and travels. Book by phone

Los cuadernos recientemente redescubiertos del escultor de Berna arrojan una luz más íntima sobre la carrera del artista. Examinaremos estas fuentes inéditas y el amor que Injalbert sintió toda su vida por Italia a través de sus lecturas y viajes. Reservas por teléfono

Die kürzlich wiederentdeckten Tagebücher des Bildhauers aus Biterrois werfen ein intimeres Licht auf den Werdegang des Künstlers. Wir werden uns mit diesen unveröffentlichten Quellen und der Vorliebe für Italien beschäftigen, die Injalbert sein ganzes Leben lang durch seine Lektüre und seine Reisen pflegte. Telefonische Reservierung

Mise à jour le 2023-09-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE