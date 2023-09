JEUX – JEUX & LÉGENDES Place du 14 Juillet Béziers, 7 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dans le cadre du Festival du Fantastique, l’IUT invite la MAM dans ses murs pour un spécial jeux à la carte sur la thématique des Légendes! Dès 12 ans – Entrée libre.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



As part of the Festival du Fantastique, the IUT invites the MAM to its premises for a special « à la carte » game on the theme of Legends! Ages 12 and up – Free admission

En el marco del Festival du Fantastique, el IUT invita al MAM a sus locales para un especial de juegos a la carta sobre el tema de ¡Las Leyendas! A partir de 12 años – Entrada gratuita

Im Rahmen des Fantasy-Festivals lädt das IUT das MAM in seine Räumlichkeiten ein, um ein Spiele-Special zum Thema « Legenden » zu veranstalten Ab 12 Jahren – Freier Eintritt

