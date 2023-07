EXPOSITION – BAALTIS – LE MYTHE, DANS LA MESUREE DU RÉEL Place du 14 Juillet Béziers, 18 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La MAM accueille Les Écluses de l’Art pour exposer le travail de 3 artistes réalisé lors de leur résidence à la Villa Antonine. Autour du mythe réinventé de la déesse Baaltis, les sculptures invitent les visiteurs à naviguer à travers des installations en lien avec la Méditerranée pour découvrir des colonnes néo-antique, symboles de l’objet musical englouti au fond de la mer. Entrée libre..

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 18:00:00. .

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



MAM welcomes Les Écluses de l’Art to exhibit the work of 3 artists created during their residency at the Villa Antonine. Based on the reinvented myth of the goddess Baaltis, the sculptures invite visitors to navigate through installations linked to the Mediterranean to discover neo-antique columns, symbols of the musical object sunk to the bottom of the sea. Free admission.

El MAM recibe a Les Écluses de l’Art para exponer la obra de 3 artistas creada durante su residencia en la Villa Antonine. Basadas en el mito reinventado de la diosa Baaltis, las esculturas invitan al visitante a navegar a través de instalaciones vinculadas al Mediterráneo para descubrir columnas neoantiguas, símbolos del objeto musical hundido en el fondo del mar. Entrada gratuita.

Das MAM empfängt Les Écluses de l’Art, um die Arbeiten von drei Künstlern auszustellen, die während ihres Aufenthalts in der Villa Antonine entstanden sind. Rund um den neu erfundenen Mythos der Göttin Baaltis laden die Skulpturen die Besucher ein, durch Installationen mit Bezug zum Mittelmeer zu navigieren, um neoantike Säulen zu entdecken, Symbole für das auf dem Meeresgrund versunkene musikalische Objekt. Freier Eintritt.

