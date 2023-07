VILLAGE DES ENFANTS Place du 14 Juillet Béziers, 9 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le village des enfants est de retour avec un parcours de structures gonflables adapté aux enfants dès 2 ans!

Payant pour les enfants, gratuit pour les adultes accompagnants..

2023-07-09 10:00:00 fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The children’s village is back with an inflatable course adapted to children from 2 years old!

Children have to pay, adults are free to accompany them.

¡Vuelve la aldea infantil con un recorrido hinchable adaptado a niños a partir de 2 años!

Los niños tienen que pagar, los adultos que les acompañen son gratis.

Das Kinderdorf ist wieder da und bietet einen Parcours mit aufblasbaren Strukturen für Kinder ab 2 Jahren!

Kinder zahlen Eintritt, erwachsene Begleitpersonen sind frei.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE