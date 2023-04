2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – DISCOURS D’ANDRÉ MALRAUX Place du 14 juillet, 27 mai 2023, Béziers.

Découvrez le discours d’André Malraux à l’occasion du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin en 1964. Alors Ministre de la Culture, André Malraux rend un hommage vibrant en prononçant un éloge funèbre conclu par le Chant des partisans. Projection dans l’auditorium et en boucle sur la galerie des expositions. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-27 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Discover André Malraux’s speech on the occasion of the transfer of Jean Moulin’s ashes to the Pantheon in 1964. Then Minister of Culture, André Malraux paid a vibrant tribute by delivering a eulogy concluded by the Chant des partisans. Projection in the auditorium and on a loop in the exhibition gallery. Teens/adults. Free admission.

Descubra el discurso de André Malraux con motivo del traslado de las cenizas de Jean Moulin al Panteón en 1964. El entonces Ministro de Cultura, André Malraux, rindió un vibrante homenaje pronunciando un panegírico concluido por el Chant des partisans. Proyección en el auditorio y en bucle en la galería de exposiciones. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Lesen Sie die Rede von André Malraux anlässlich der Überführung der Asche von Jean Moulin ins Pantheon im Jahr 1964. Als Kulturminister hielt André Malraux eine bewegende Hommage, indem er eine Grabrede hielt, die mit dem Chant des partisans (Lied der Partisanen) abgeschlossen wurde. Vorführung im Auditorium und als Schleife auf der Ausstellungsgalerie. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE