2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – CONFÉRENCE – JEAN MOULIN ET L’ART : ITINÉRAIRE D’UN AMATEUR ÉCLAIRÉ Place du 14 juillet, 26 mai 2023, Béziers.

Figure charismatique de la Résistance dans la mémoire nationale française, Jean Moulin était aussi un homme animé par la passion de la caricature et du dessin. Il affirme dans son art une personnalité hors du commun et révèle un talent d’observateur hors pair. Retour sur sa formation visuelle et son goût pour l’histoire de l’art et l’illustration afin de comprendre son univers. Entrée libre..

2023-05-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A charismatic figure of the Resistance in the French national memory, Jean Moulin was also a man driven by a passion for caricature and drawing. He asserted in his art an extraordinary personality and revealed an unparalleled talent for observation. A look back at his visual training and his taste for art history and illustration to understand his world. Free admission.

Figura carismática de la Resistencia en la memoria nacional francesa, Jean Moulin fue también un hombre movido por la pasión por la caricatura y el dibujo. Afirmó su extraordinaria personalidad en su arte y reveló un talento de observación sin parangón. Un recorrido por su formación visual y su gusto por la historia del arte y la ilustración para comprender su mundo. Entrada gratuita.

Jean Moulin, eine charismatische Figur der Résistance im nationalen Gedächtnis Frankreichs, war auch ein Mann, der von der Leidenschaft für Karikaturen und Zeichnungen angetrieben wurde. Er bestätigte in seiner Kunst eine außergewöhnliche Persönlichkeit und offenbarte ein unvergleichliches Talent als Beobachter. Wir werfen einen Blick zurück auf seine visuelle Ausbildung und seine Vorliebe für Kunstgeschichte und Illustration, um seine Welt zu verstehen. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE