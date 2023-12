Cet évènement est passé MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Place du 14 Juillet Béziers, 6 janvier 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-06 07:00:00

fin : 2023-01-06 13:00:00 Retrouvez le marché alimentaire de Béziers à quelques pas du centre-ville.

Des étals remplis de bons produits du terroirs pour vous préparer des repas qui raviront vos papilles..

Retrouvez le marché alimentaire de Béziers à quelques pas du centre-ville.

Des étals remplis de bons produits du terroirs pour vous préparer des repas qui raviront vos papilles.

Retrouvez le marché alimentaire de Béziers à quelques pas du centre-ville.

Des étals remplis de bons produits du terroirs pour vous préparer des repas qui raviront vos papilles. .

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu Place du 14 Juillet Adresse Place du 14 Juillet Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville Place du 14 Juillet Béziers Latitude 43.3466402 Longitude 3.22182457 latitude longitude 43.3466402;3.22182457

Place du 14 Juillet Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/