Librairie solidaire du Secours populaire français
Bègles

Gironde Librairie solidaire du Secours populaire français Place du 14 Juillet, Bègles Bègles, 11 novembre 2023, Bègles. Librairie solidaire du Secours populaire français Samedi 11 novembre, 08h00 Place du 14 Juillet, Bègles Entrée libre À la mémoire des victimes civiles et militaires de toutes les guerres.

Vente de livres au profit du Secours populaire, 1500 ouvrages en stock. Place du 14 Juillet, Bègles Place du 14 Juillet, begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T08:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00

2023-11-11T08:00:00+01:00 – 2023-11-11T13:00:00+01:00
livres culture

