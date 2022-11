Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Stand d’information à Bègles Place du 14 Juillet Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Stand d’information à Bègles Place du 14 Juillet Bègles, 3 décembre 2022, Bègles. Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Stand d’information à Bègles Samedi 3 décembre, 10h00 Place du 14 Juillet Bègles Dans le cadre de la consultation sur la future ZFE-m de Bordeaux Métropole, des stands mobiles d’information au grand public sont déployés sur une trentaine de sites sur tout le territoire. Place du 14 Juillet Bègles Place du 14 Juillet, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/projet-de-zone-faibles-emissions-zfe »}] Venez à la rencontre de l’équipe d’animation pour comprendre le projet et répondre au questionnaire le samedi 3 décembre, de 10h à 12h, sur le marché de la place du XIV juillet à Bègles. Vos contributions seront intégrées au bilan à destination des élus de la Métropole. Vous n’êtes pas disponible ? D’autres stands seront déployés jusqu’au début 2023 sur l’ensemble du territoire de la métropole. Vous pouvez également vous exprimer en ligne, sur la page dédiée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Place du 14 Juillet Bègles Adresse Place du 14 Juillet, 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles lieuville Place du 14 Juillet Bègles Bègles Departement Gironde

Place du 14 Juillet Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Stand d’information à Bègles Place du 14 Juillet Bègles 2022-12-03 was last modified: by Projet de Zone à Faibles Émissions Mobilité (ZFE-M) : Stand d’information à Bègles Place du 14 Juillet Bègles Place du 14 Juillet Bègles 3 décembre 2022 Bègles Place du 14 Juillet Bègles Bègles

Bègles Gironde