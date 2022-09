Place à la Fête Place du 14 Juillet, Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Place à la Fête revient le 1 oct. pour sa dernière avant la pause hivernale ! À cette occasion, la place est réservée aux piétons et aux cyclistes jusqu’à 23h avec des animations, concerts, etc. Place du 14 Juillet, Bègles Place du 14 Juillet, begles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’évènement est susceptible d’être annulé en fonction de la météo Concerts : 14h – 15 h 30 : Musikadanser

16h -17 h 30 : Oliv’et ses noyaux

18h – 19h : Les saxophonistes de la MMM

19 h 30 – 22h : DJ set Gilles Tonic : electro colorée Ateliers /Animations : 15h – 19h : Ateliers Furoshiki et Tawashi animé par Ekologeek

animé par Ekologeek 15h – 18h : Sensibilisation à la propreté urbaine par le service Propreté de BM. A cette occasion le CP3 veut donner de la visibilité aux interventions de propreté, sensibiliser la population, développer la culture de la propreté, faire évoluer les comportements.Des parcours citoyens seront proposés avec la recherche d’un déchet spécifique qui amènera un petit cadeau en guise de récompense. Des démonstrations de nos différentes activités (balayage mécanisé, nettoyage HP) accompagneront les temps d’échanges. 15h – 19h : Atelier de l’Alchimiste Retrouvez le triporteur-chambre noire de l’Atelier de l’Alchimiste permettant à Michaël Tirat, photographe spécialisé dans la pratique du Collodion Humide (procédé datant de 1851 et abandonné en 1880). Vous pourrez ainsi vous faire tirer le portrait selon les mêmes gestes qu’à l’époque, ainsi qu’une optique datant de 1860 ! Repartez avec votre portrait fait d’argent pur et sur plaque aluminium.

12h – 23h : La Francesinha proposera des bières, hamburgers, tartares, etc. Restauration et boissons en vente toute la journée !

