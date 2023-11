MARCHÉ DE NOËL – BAILLARGUES Place du 14 Juillet Baillargues, 1 décembre 2023, Baillargues.

Baillargues,Hérault

LA PROJECTION LUMINEUSE sur le mur de l’église, du conte À la poursuite de l’étoile ouvre les festivités, le vendredi 1er décembre à partir de 18h..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Place du 14 Juillet

Baillargues 34670 Hérault Occitanie



THE LIGHT PROJECTION on the church wall of the tale À la poursuite de l?étoile opens the festivities, on Friday December 1 from 6pm.

LA PROYECCIÓN DE LUZ en el muro de la iglesia del cuento En pos de la estrella abre las fiestas el viernes 1 de diciembre a partir de las 18.00 horas.

DIE LICHTVORFÜHRUNG des Märchens À la poursuite de l’étoile an der Kirchenmauer eröffnet die Feierlichkeiten am Freitag, den 1. Dezember ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTPELLIER