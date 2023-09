Vide grenier des Majorettes du Confluent Place du 14 juillet Aiguillon, 15 octobre 2023, Aiguillon.

Aiguillon,Lot-et-Garonne

Grand vide grenier des Majorettes sur la place centrale de la Bastide d’Aiguillon.

De nombreux exposants seront au rendez-vous (1 café offert à tous les exposants)

Buvette et restauration sur place..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Place du 14 juillet

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Big garage sale of the Majorettes on the central square of the Bastide d’Aiguillon.

Many exhibitors will be there (1 coffee offered to all exhibitors)

Refreshments and food on the spot.

Gran venta de garaje de las Majorettes en la plaza central de la Bastide d’Aiguillon.

Muchos expositores estarán allí (1 café ofrecido a todos los expositores)

Refrescos y comida in situ.

Großer Flohmarkt der Majorettes auf dem zentralen Platz der Bastide d’Aiguillon.

Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein (1 Kaffee gratis für alle Aussteller)

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas