Ciné ma en plein air à Aiguillon Place du 14 juillet Aiguillon, 1 août 2023, Aiguillon.

Aiguillon,Lot-et-Garonne

Au coeur de la bastide d’Aiguillon, venez passer une soirée d’été pas comme les autres avec une séance de cinéma en plein air. Le film d’animation « Tous en scène 2 » sera projeté sur la place du 14 juillet. Une comédie musicale pleine d’humour et de tendresse. Un moment inoubliable à partager en famille. Venez nombreux!

Animation gratuite. Petite restauration sur place.

Place du 14 juillet

Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the bastide town of Aiguillon, come and spend a summer evening like no other with an open-air cinema session. The animated film « Tous en scène 2 » will be screened in the Place du 14 juillet. A musical comedy full of humor and tenderness. An unforgettable moment to share with the whole family. Come one, come all!

Free entertainment. Light refreshments on site

En el corazón de la bastida de Aiguillon, venga a disfrutar de una velada estival sin igual con una sesión de cine al aire libre. En la plaza del 14 de julio se proyectará la película de animación « Tous en scène 2 ». Una comedia musical llena de humor y ternura. Un momento inolvidable para compartir con toda la familia. ¡Venga uno, vengan todos!

Animación gratuita. Aperitivos y tentempiés in situ

Verbringen Sie im Herzen der Bastide von Aiguillon einen Sommerabend der besonderen Art mit einer Open-Air-Kinovorstellung. Der Animationsfilm « Tous en scène 2 » wird auf dem Platz des 14. Juli gezeigt. Ein Musical voller Humor und Zärtlichkeit. Ein unvergesslicher Moment für die ganze Familie. Kommen Sie zahlreich!

Die Veranstaltung ist kostenlos. Kleine Snacks vor Ort

