Marché à Bellac Place du 138ème R.I. Bellac, 2 septembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Bellac dispose, en centre ville, d’une grande place : le Champ de Foire (Place du 138ème RI) remarquable par sa surface et son accès facile. Le marché hebdomadaire à Bellac, le samedi matin est l’un des meilleurs marchés de la Haute-Vienne d’après les exposants.

Tous les premiers samedi du mois, le marché se transforme en foire avec des textiles, des plants..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:00:00. .

Place du 138ème R.I.

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bellac has a large square in the town center: the Champ de Foire (Place du 138ème RI), remarkable for its size and easy access. The weekly Saturday morning market in Bellac is one of the best in the Haute-Vienne region, according to the stallholders.

Every first Saturday of the month, the market is transformed into a fair with textiles and plants.

Bellac cuenta con una gran plaza en el centro de la ciudad, el Champ de Foire (Place du 138ème RI), que destaca por sus dimensiones y su fácil acceso. El mercado semanal de los sábados por la mañana en Bellac es uno de los mejores de Haute-Vienne, según los comerciantes.

Cada primer sábado de mes, el mercado se transforma en una feria de textiles y plantas.

Bellac verfügt im Stadtzentrum über einen großen Platz: den Champ de Foire (Place du 138ème RI), der aufgrund seiner Fläche und seines leichten Zugangs bemerkenswert ist. Der Wochenmarkt in Bellac am Samstagmorgen ist laut den Ausstellern einer der besten Märkte im Departement Haute-Vienne.

Jeden ersten Samstag im Monat verwandelt sich der Markt in eine Messe mit Textilien und Setzlingen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin