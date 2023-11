MARCHÉ DE NOËL – VIAS Place du 11 Novembre Vias, 20 décembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Le village de Noël est organisé par la ville de Vias du mercredi 20 décembre 2023 au mercredi 3 janvier 2024 inclus, sur la place du 11 Novembre, rue du Général Leclerc et place du 14 Juillet..

2023-12-20 fin : 2023-12-22 . .

Place du 11 Novembre

Vias 34450 Hérault Occitanie



The Christmas village is organized by the town of Vias from Wednesday, December 20, 2023 to Wednesday, January 3, 2024 inclusive, on the place du 11 Novembre, rue du Général Leclerc and place du 14 Juillet.

El pueblo de Navidad está organizado por la ciudad de Vias desde el miércoles 20 de diciembre de 2023 hasta el miércoles 3 de enero de 2024 inclusive, en la Place du 11 Novembre, Rue du Général Leclerc y Place du 14 Juillet.

Das Weihnachtsdorf wird von der Stadt Vias von Mittwoch, dem 20. Dezember 2023, bis einschließlich Mittwoch, dem 3. Januar 2024, auf dem Place du 11 Novembre, der Rue du Général Leclerc und dem Place du 14 Juillet organisiert.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE