Marché hebdomadaire du vendredi de Targon Place du 11 novembre Targon, 7 avril 2023, Targon.

Targon,Gironde

Le marché hebdomadaire du vendredi matin. De bons produits vous attendent à Targon place du 11 novembre face à la Poste. Parking possible sur le site. Un marchand de fruits et légumes, un traiteur

un charcutier, un fromager… Marché d’une dizaine d’exposants..

2023-04-07 fin : 2023-04-07 12:00:00. .

Place du 11 novembre

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The weekly market on Friday morning. Good products are waiting for you in Targon place du 11 novembre in front of the Post office. Parking possible on the site. A fruit and vegetable merchant, a delicatessen

a pork butcher, a cheese maker… Market of about ten exhibitors.

El mercado semanal de los viernes por la mañana. Le esperan buenos productos en Targon place du 11 novembre frente a Correos. Aparcamiento disponible en el recinto. Un comerciante de frutas y verduras, una charcutería

un carnicero, un quesero… Un mercado con una decena de expositores.

Der Wochenmarkt am Freitagmorgen. Gute Produkte erwarten Sie in Targon place du 11 novembre gegenüber der Post. Parken ist auf dem Platz möglich. Ein Obst- und Gemüsehändler, ein Feinkosthändler

ein Metzger, ein Käsehändler… Markt mit etwa zehn Ausstellern.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT de l’Entre-deux-Mers