Partir en livre à Saint Medard d’Eyrans Place du 11 Novembre Saint-Médard-d’Eyrans, 13 juillet 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

Des activités, des lectures, une journée bien remplie avec Partir en livre et la bibliothèque de Saint Médard d’Eyrans.

Toute la journée :

– Bibliothèque éphémère

– Fresque collective

Puis,

à 10h30 : Bébés lecteurs

à 14h30 : Activité origami avec la librairie des livres à bord

à 16h30 : Heure du conte.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Place du 11 Novembre Place du XI novembre

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Activities, readings, a busy day with Partir en livre and the Saint Médard d’Eyrans library.

All day long :

– Ephemeral library

– Collective fresco

Then,

10:30 am: Baby readers

2:30 p.m.: Origami activity with the livres à bord bookshop

4:30 pm: Story time

Actividades, lecturas, una jornada intensa con Partir en livre y la biblioteca de Saint Médard d’Eyrans.

Durante todo el día :

– Biblioteca efímera

– Fresco colectivo

Después

10.30 h: Bebés lectores

a las 14.30 h: Actividad de papiroflexia con la librería des livres à bord

a las 16.30 h: Hora del cuento

Aktivitäten, Lesungen, ein ausgefüllter Tag mit Partir en livre und der Bibliothek von Saint Médard d’Eyrans.

Den ganzen Tag über :

– Ephemere Bibliothek

– Kollektives Fresko

Dann,

um 10:30 Uhr: Baby-Leser

um 14:30 Uhr: Origami-Aktivität mit der Buchhandlung des livres à bord (Bücher an Bord)

um 16:30 Uhr: Märchenstunde

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Montesquieu