SOIRÉE THÉÂTRE : UN AIR DE FAMILLE Place du 11 novembre Merville, 25 novembre 2023, Merville.

Merville,Haute-Garonne

Un air de Famille, de la compagnie Orion, mis en scène par Benoît Michel et Justine Lautrette.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 10 EUR.

Place du 11 novembre

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie



Un air de Famille, by Compagnie Orion, directed by Benoît Michel and Justine Lautrette

Un air de Famille, de la compañía Orion, dirigida por Benoît Michel y Justine Lautrette

Un air de Famille, von der Kompanie Orion, inszeniert von Benoît Michel und Justine Lautrette

