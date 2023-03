Nettoyage de printemps Place du 11 Novembre Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne

Nettoyage de printemps Place du 11 Novembre, 2 avril 2023, Fronton. Nettoyage de printemps Dimanche 2 avril, 09h00 Place du 11 Novembre Inscription Chaque printemps, la municipalité et les habitants se mobilisent pour rendre la ville plus propre. De 9h à 12h : rammassage des déchets dans les quartiers

12h : bilan de la collecte, Place du 11 Novembre Place du 11 Novembre Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie http://www.mairie-fronton.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/9gPzEbYWJpqDk3j57 »}] [{« link »: « https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fronton_665153#12/43.8401/1.3898 »}] La place centrale de Fronton, lieu de marché et de rencontres entre les Frontonnais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00 nettoyage collecte déchets Ville de Fronton

Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Place du 11 Novembre Adresse Fronton Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Place du 11 Novembre Fronton

Place du 11 Novembre Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/

Nettoyage de printemps Place du 11 Novembre 2023-04-02 was last modified: by Nettoyage de printemps Place du 11 Novembre Place du 11 Novembre 2 avril 2023 Fronton Place du 11 Novembre Fronton

Fronton Haute-Garonne